Il questore potenzia i controlli «Svuoto gli uffici, tutti in strada» Più polizia nei luoghi dell’estate

ANCONA - «Ridurremo i servizi interni perché il nostro obiettivo è aumentare la presenza sul territorio per tutto il periodo estivo. Metteremo in campo tutte le energie possibili». Il messaggio lanciato dal questore Claudio Cracovia per il progetto “Estate…in blu” è chiaro: i turisti, ma anche i cittadini devono vedere la polizia nelle spiagge, nei luoghi d’aggregazione e nei punti dove la movida è più intensa per garantire sicurezza e ordine pubblico.La rete messa in campo dalla questura nei giorni scorsi sotto il coordinamento del prefetto Antonio d’Acunto non ha tardato a far arrivare i primi risultati. Per giunta, in una delle spiagge più affollate della riviera anconetana: Palombina. Qui, domenica pomeriggio, è stato bloccato e denunciato dagli agenti delle Volanti un marocchino di 32 anni, sorpreso a rubare nelle borse lasciate incustodite sotto gli ombrelloni. L’uomo, in regola con i documenti per il soggiorno regolare, è stato braccato all’altezza del primo ponte di Palombina che si trova venendo da Ancona. A lanciare l’allarme, attorno alle 17, sono stati i bagnanti. Avevano visto un uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli ombrelloni e i lettini, armeggiando con borse e zaini. Al telefono con l’operatore del 113, hanno descritto alla perfezione le movenze e la fisionomia del ladro, facilitando il lavoro della polizia. Gli agenti sono arrivati in spiaggia in pochissimi minuti. E repentinamente hanno individuato e bloccato lo straniero.Il controllo ha dato esito positivo, perché dallo zaino del 32enne sono stati pescati due smartphone di ultima generazione e due portafogli. Erano stati rubati poco prima a un gruppetto di ragazzi che, nel momento in cui erano andati a fare il bagno, avevano lasciato le borse incustodite. Il controllo del nordafricano non è avvenuto in tutta tranquillità. Mentre veniva portato in questura, il ladro è stato infatti più volte insultato dai fruitori della spiaggia. Si è beccato una denuncia a piede libero con l’accusa di furto aggravato.L’arrivo a Palombina delle Volanti è stato istantaneo anche grazie al progetto di prevenzione messo in campo dal questore e che nelle prossime settimane utilizzerà con costanza tutte le specialità della polizia: dal reparto Prevenzione Crimine di Perugia, alla Squadra Nautica, ai Cinofili passando per la Scientifica, la Polstrada, la Polposta e la Polfer. Ciò che verrà fatto nel periodo centrale della stagione estiva è stato spiegato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa.«Saremo impegnati – ha detto il questore Cracovia – soprattutto nelle zone della fascia costiera, dunque da Senigallia fino a Numana. I controlli che predisporremo nascono dalla volontà di dare tranquillità ai turisti ma anche a tutti quei cittadini che non vanno in vacanza. Per questo, dedicheremo estrema attenzione a quelle aree cittadine dove possono aumentare i reati predatori e le truffe ai danni di anziani. Solitamente vivono in condizioni di solitudine, figuriamoci quando i parenti o i vicini si allontanano per un periodo. Le persone sole diventano ancora più vulnerabili».L’attenzione della polizia si rivolgerà soprattutto ai locali e ai luoghi della movida. «Controlleremo – ha proseguito il questore – le licenze per organizzare spettacoli, pubblici intrattenimenti e staremo attenti a far rispettare il divieto della somministrazione di alcol ai minori. Non trascureremo neppure i limiti per la capienza dei locali. Insomma, continueremo e rafforzeremo quell’attività che già, nelle ultime settimane, ha portato avanti il Commissariato di Senigallia».Il target su cui maggiormente si concentreranno gli agenti sarà quello legato ai giovani: «Lo scopo di presidiare i luoghi di aggregazione non è di tipo repressivo. Cercheremo di attuare delle azioni preventive perché vogliamo evitare che l’incoscienza di un attimo possa pregiudicare il futuro dei ragazzi». Anche per questo, sotto controllo ci saranno le maggiori arterie stradali con gli agenti del compartimento della Polizia Stradale pronti a fermare le cosiddette stragi del sabato sera attraverso i kit che rilevano tracce di alcol e droga nei confronti di chi guida. Dare un numero del personale che verrà impiegato per il progetto “Estate in blu” è quasi impossibile: «perché sarà un impegno a geometria variabile – ha concluso Cracovia -. La predisposizione degli agenti dipenderà dal tipo di evento e situazione che andremo a controllare e verrà decisa di volta in volta».