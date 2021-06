SuperEnalotto, le Marche incassano di nuovo: centrato un "5" da oltre 28mila euro. Ecco dove

ANCONA - La Dea Bendata fa tappa ancora una volta nella nostra regione. Le Marche si confermano infatti area fortunata al SuperEnalotto: nel concorso di martedì 22 giugno 2021, infatti, è stato centrato un “5” da 28.411,63 euro. La giocata vincente è stata registrata presso il bar ristorante di via Bruno Buozzi 7 a Baraccola di Ancona. La rincorsa intanto al jackpot prosegue con il montepremi arrivato a 45,1 milioni che saranno in palio nella prossima estrazione di domani giovedì 24 giugno 2021. Le Marche, dunque, attirano le vincite al SuperEnalotto: è ancora viva la curiosità di scoprire chi ha centrato l'ultima sestina vincente il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, in provincia di Fermo, e incassati il primo giorno utile.

