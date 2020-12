Ha vinto 100mila euro al Superenalotto e non lo sa. Se non si presenta perde il premio. Controllate il codice della giocata

ANCONA Nel caso in cui sabato mattina aveste giocato una schedina del Superenalotto alla Tabaccheria di Mario Barca e Paolo Vignoni, in via Veneto, forse è davvero il caso che controlliate bene il codice sul biglietto: perché in questa ricevitoria sono stati vinti 100.000 euro e il fortunato non si è ancora fatto vivo.

Ma andiamo con ordine dicendo subito che la schedina vincente - in base a quello che i due titolari sono riusciti a ricostruire - è stata giocata sabato mattina nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 10 circa e che fa parte di un sistema con una spesa di 9 euro.



Il rompicapo

Chi ha giocato il biglietto ha inserito anche il superstar, ma attenzione: questa volta i numeri inseriti nel tagliando non hanno alcun valore ai fini della vincita. Quello che conta è il numero della giocata inserita in una sorta di codice ma che potrebbe far parte di un biglietto perdente in fatto di numeri estratti. Un meccanismo piuttosto contorto: la persona che ha vinto i benedetti 100.000 euro potrebbe anche aver buttato via il biglietto non avendo nessun numero vincente tra quelli estratti. La conferma nelle parole dei due titolari Mario Barca e Paolo Vignoni. «Il rischio è che un nostro cliente possa aver vinto questa cifra ma il biglietto è finito tra i rifiuti non essendo un tagliando vincente». Spiegano: «Chi ha giocato il Superenalotto da noi nella giornata di sabato deve vedere se appare nella parte centrale del tagliando il codice vincente 5508AD8600CE-8. Se così fosse questa persona ha vinto i 100.000 euro. Da quello che siamo riusciti a capire, anche in base alle ricevute, il tagliando fa parte di un sistema da 9 euro. Questa è l’unica indicazione che possiamo dare per risalire al fortunato». Una lotteria, quella dei codici, decisa dalla Sisal che solo nella giornata di sabato 19 dicembre ha messo in palio a livello nazionale 100 premi da 100.000 euro l’uno. E proprio uno di questi tagliandi vincenti è risultato essere della Tabaccheria di Mario Barca e Paolo Vignoni. La lotteria natalizia è destinata a premiare pochi intimi per il semplice fatto che la stragrande maggioranza delle persone una volta accertato che il biglietto non è vincente di solito lo getta nella spazzatura. Un modo di fare più che normale sempre che non rimanga da qualche parte magari in un portafoglio o anche nello stesso contenitore della carta in attesa di essere conferito come raccolta differenziata. Insomma ,servirebbe un doppio colpo di fortuna.



