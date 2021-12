SuperEnalotto, centrato un 5 in via Maggini. A un numero dalla combinazione milionaria del super-jackpot

ANCONA - A un numero dal superjackpot milionario. Potrà comunque festeggiare Capodanno con una vincita, il fortunato giocatore che ha centrato un 5 nel nel concorso del 30 dicembre, come riportato da Agipronews, del valore di 14.965,12 euro.

La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Maggini 18, ad Ancona. La rincorsa al Jackpot prosegue, e per il prossimo concorso saranno in palio 133,7 milioni. Proprio nelle Marche è stato centrato l'ultimo "6", arrivato il 22 maggio scorso con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone in provincia di Fermo.

