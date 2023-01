Aspetta di restare da solo in casa e poi si uccide con un coltello: tragedia a San Paolo di Jesi. L'ultima telefonata alla figlia

JESI – Ha atteso che la moglie uscisse di casa per andare a fare compere, poi ha telefonato alla figlia per annunciare la volontà di farla finita. Quindi ha afferrato un coltello da cucina e si è tagliato la gola. Quando i soccorsi sono arrivati, purtroppo, ormai non c'era più niente da fare. La tragedia si è consumata questa mattina in un'abitazione di San Paolo di Jesi, dove un uomo di 67 anni ha deciso di togliersi la vita nel modo più drammatico.

Inutile ogni tentativo di salvarlo

Ad allertare i soccorsi sono state proprio la figlia e la moglie. Sul posto è intervenuto il personale del 118 a bordo dell'eliambulanza. Inutile, però, ogni tentativo di salvare il 67enne. Sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri: sembra che da qualche tempo l'uomo soffrisse di depressione, anche se non era in cura.