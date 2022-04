Si lancia dal quinto piano della palazzina in cui abita, muore un 49enne. La scoperta choc dei vicini di casa

LORETO - Dramma questa mattina a Loreto. Un uomo di 49 anni si è lanciato da una finestra della sua abitazione, al quinto piano di un palazzina in via San Francesco. Italiano, senza moglie né figli, sembra stesse già in cura. A scoprire il dramma i vicini di casa che hanno sentito il tonfo e hanno dato l'allarme attorno alle 7.30. Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto per le indagini i carabinieri della stazione di Loreto.

