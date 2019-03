Sugar Suite, tolti i sigilli sabato la riapertura del locale sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tolti i sigilli allo Sugar Suite che riapre i battenti. Le indagini, che hanno portato al sequestro del locale, proseguono ma il giudice ha autorizzato ieri il dissequestro, rimettendo quindi il ristorante del lungomare Alighieri nella disponibilità del proprietario. L’annuncio è stato dato sulla pagina Facebook. “Sugar Suite torna sabato 30 marzo. Spring opening party. Aperitivo, cena e intrattenimento musicale”. Nel primo pomeriggio di ieri la polizia ha notificato l’ordinanza di dissequestro. Proprio gli agenti del Commissariato avevano affisso i sigilli poco più di un mese fa, lo scorso 22 febbraio. Al noto locale del lungomare Alighieri è stato contestato l’esercizio abusivo dell’attività di pubblico spettacolo, non avendo i requisiti e nemmeno l’autorizzazione per far ballare i clienti al suo interno. Nel corso di un controllo svolto dalla polizia a dicembre, gli agenti avevano trovato i clienti intenti a ballare. Lo Sugar Suite ha una licenza per somministrazione di alimenti e bevande che prevede la vendita e il consumo sul posto. Il pubblico spettacolo, che riguarda discoteche e night club, prevede una diversa autorizzazione compresa l’agibilità, che deve rilasciare la commissione comunale di vigilanza per il pubblico spettacolo, e il certificato di prevenzione incendi, oltre ad una serie di requisiti strutturali per garantire l’incolumità di un numero maggiore di persone rispetto a quelle che normalmente si recano al ristorante. I clienti quindi non potevano ballare. Accusa che la proprietà contesta perché si sarebbe trattato di ballo spontaneo e non organizzato come avviene in una discoteca. Intanto lo Sugar Suite può riaprire, attenendosi alla somministrazione non essendo autorizzato per il ballo.