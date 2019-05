Stroncato da un malore mentre tosa â€‹l'erba in giardino: muore a 46 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Un dramma e una notizia ceh sta sconvolgendo l'intera comunità di Osimo. Lo ha stroncato un malore mentre tosa l’erba in un giardino, è morto così questa mattina in via Gattuccio intorno alle 10,30 un uomo di 46 anni. Per l’uomo, un operaio dell'Astea fuori dal servizio, non c’è stato nulla da fare. L'uomo stava lavorando con un decespugliatore, quando è improvvisamente caduto a terra, perdendo i sensi con la proprietaria dell'immobile per prima ad accorgersi del malore dell’uomo e l'immediata rischiesta di intervento ma per l'uomio non c'è stato nulla da fare. In via Gattuccio sono anche arrivati i carabinieri.