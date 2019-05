Stroncato da un male l’ex deejay Marco Piaggesi Il dolore degli amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Stroncato da una grave malattia a 65 anni Marco Piaggesi. Era stato dj all’ex Maurizio Dancing Club e aveva lavorato anche per Canale 5 tramite un’agenzia di servizi. Da qualche anno un male terribile, la Sla, era entrato nella sua vita. Ha lottato duramente, assistito con amore dai familiari, andando incontro ad un destino inevitabile. E’ stata la figlia Cecilia a dare l’annuncio su Facebook della sua scomparsa, allegando un fotografia in cui la malattia si era già impossessata del suo corpo, costringendolo a letto. «La sua sofferenza è stata un inno alla vita, ha lottato per la vita nonostante tutto». Anche gli amici dell’ex bar Nella si sono stretti al dolore della famiglia per la sua scomparsa. Proprio loro lo chiamavano “scopetta” per via dei capelli lunghi che portava da ragazzo.