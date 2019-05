Roberto stroncato a 46 anni da un malore mentre taglia l’erba in un giardino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Papà di 46 anni muore sotto gli occhi del figlioletto mentre stava facendo un lavoro in giardino. Se ne è andato così, all’improvviso, Roberto Stacchiotti, da anni dipendente di Astea Servizi, la ex Geos confluita ora in Osimo Servizi e che si occupa per il Comune di manutenzione stradale, del verde e cimiteriale. Ieri mattina si era recato a casa di amici in via Gattuccio per aiutarli a fare dei lavoretti in giardino in un orario extralavorativo. Quando era libero da Osimo Servizi, come il sabato, Roberto amava continuare ad occuparsi del verde e già altre volte aveva fornito il proprio contributo a quella famiglia nella campagna a sud di Osimo, tra Misericordia e località Cucchiarello.