Ancona, espulsi quattro stranieri irregolari. Obbligo di firma e passaporto trattenuto per tre di loro

ANCONA - Espulsi quattro straneri ad Ancona: era già noti alle forze dell'ordine ed erano irregolari sul territorio. Si tratta di un cittadino albanese di 32 anni, di un cittadino pakistano di 36 anni, di un cittadino nigeriano di 28 anni e di un cittadino marocchino di 26 anni. Nei confronti dei primi tre è stata disposta la sottopozione alle misure del trattenimento del passaporto e dell’obbligo di firma in Questura, in attesa dell’organizzazione del rimpatrio con volo dedicato. Il cittadino marocchino è stato invece sottoposto a ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

APPROFONDIMENTI L'ESCALATION Stalking nei confronti dell'ex compagna, ad Ancona decimo... LA MISURA Ladri seriali di auto in trasferta da Foggia: il questore ha deciso,...

Contrasto all'illegalità

Continua l’attività della Polizia di Stato, impegnata nei servizi disposti dal questore, volti al contrasto di illegalità, degrado e criminalità diffusa. Nei giorni scorsi, inoltre, due operatori della Questura hanno eseguito l’accompagnamento in frontiera, presso lo scalo aereo di Bologna, di un cittadino somalo di 25 anni, in esecuzione di un provvedimento dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. L'uomo è stato poi trasferito mediante vettore aereo in Germania, Paese competente a valutare la sua richiesta di asilo.

All’esito di accertamenti, originati dall’acquisizione delle impronte digitali dello straniero, nonché di contatti con le Autorità Tedesche, avvenuti per il tramite dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, è emerso, infatti, che lo straniero era precedentemente entrato in Germania e aveva lì formulato istanza di asilo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA