La strage della Lanterna Azzurra, gli amici di Benedetta con una maglia speciale fuori dal tribunale di Ancona

ANCONA- «Sono e sarò sempre con voi, non dimenticatemi mai. Ciao Beba». La scritta su alcune magliette bianche con impressa una foto di Benedetta Vitali, 15enne di Fano, una delle sei vittime della Lanterna Azzurra di Corinaldo l'8 dicembre 2018, mostrate davanti al tribunale di Ancona da amici della ragazza prima del processo 'bis' nei confronti di 9 persone.

Alla sbarra i componenti della Commissione di vigilanza

A giudizio ci sono componenti della Commissione di vigilanza che aveva rilasciato la licenza per pubblico spettacolo, la società che gestiva il locale e uno dei tre soci (gli altri, come i proprietari dell'immobile, hanno definito in precedenza le proprie posizioni in abbreviato). All'ingresso a Palazzo di Giustizia, però, la vigilanza della struttura non ha consentito ai ragazzi di entrare con le magliette al seguito.