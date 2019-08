Strage di Corinaldo alla Lanterna Azzurra Presa la banda dello spray, sette arresti

****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO****

ANCONA - Clamorosa svolta nell’indagine. I carabinieri del Reparto Operativo di Ancona hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine e concorso in omicidio preterintenzionale, arrestando i componenti di una banda della provincia di Modena, formata da ragazzi tra i 19 e i 22 anni, specializzata negli scippi di monili in oro in discoteca.Sei sono accusati di omicidio preterintenzionale, lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo, uno è accusato di ricettazione; tutti sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine.Sarebbero stati loro, secondo le indagini della Procura e dei carabinieri, a spruzzare lo spray al peperoncino che la notte dell’8 dicembre ha scatenato il fuggi fuggi dal locale dov’era atteso il trapper Sfera Ebbasta, provocando la calca in cui morirono in sei persone, una mamma e cinque ragazzini, e rimasero ferite 197 persone.