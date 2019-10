Strage di alberi sferzati dal vento: raffiche da paura a 90 km orari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA Strage di alberi in città, vittime ieri del vento. Sono state registrate raffiche di 66 chilometri orari con un picco massimo di 93 alle 8.05. Meno aggressiva la pioggia con 20 millimetri di acqua caduti fino a ieri pomeriggio, quando la perturbazione si è poi placata. Ciò nonostante qualche scantinato e garage si è allagato ma senza grossi danni.Una suggestiva tempesta di sabbia invece è stata protagonista ieri mattina lungo la riviera insieme ad una mareggiata. Non si registrano però problemi significativi a parte l’erosione eolica che ha spostato la sabbia sparpagliandola. Il principale nemico della giornata è stato ieri il vento arrivato addirittura a piegare la ringhiera della curva allo stadio Bianchelli. Notevoli i disagi per la viabilità cittadina. In molte strade gli alberi o i grossi rami caduti hanno occupato la carreggiata, costringendo la polizia locale a chiuderle al traffico in attesa della loro rimozione. È accaduto in via Umberto Giordano, dove un grosso albero ha colpito anche un’auto in sosta.