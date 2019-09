Strage di Corinaldo: tablet pc e smartphone della banda dello spray ai raggi x

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA - Già spiati in lungo e in largo per almeno quattro mesi, con i loro telefonini intercettati e le cimici piazzate nelle auto usate per le scorribande nelle discoteche, i balordi della Bassa Modenese accusati della strage di Corinaldo magari hanno ancora segreti nascosti nelle memorie dei loro smarphone e computer. Così il procuratore capo Monica Garulli e i pm Valentina Bavai e Paolo Gubinelli hanno deciso di affidarsi a un esperto informatico per studiare le memorie di una decina tra telefonini, tablet e cellulari utilizzati dalla gang di rapinatori che l’8 dicembre scorso, per scippare sei catenine, avrebbero scatenato il finimondo alla Lanterna Azzurra, con sei morti e 200 feriti nella calca.Sarà conferito oggi in Procura all’ingegnere piemontese Giuseppe Dezzani - perito che si è occupato degli omicidi di Yara Gambirasio e dei coniugi Giacconi uccisi ad Ancona dalla filia e dal fidanzato - l’incarico di consulenza tecnica sui dispositivi elettronici sequestrati la notte del 2 agosto ai sette destinatari delle misure cautelari e a un ottavo indagato. Si tratta di un secondo presunto ricettatore che a differenza di quello finito in cella (Andrea Balugani, il “nonno” della banda) non ha un Compro Oro ma lavora in un laboratorio orafo di Modena.