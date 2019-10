Stomaco pieno di droga giovane nigeriano preso mentre saliva sul pullman

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano senza tregua i servizi disposti dal Questore di Ancona finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti e i risultati non tardano.I poliziotti della Squadra Mobile, Sezione Criminalità Organizzata, hanno arrestato un altro ovulatore mentre si accingeva a salire beato a bordo di autobus di linea diretto a Macerata.Con sé, in mano non aveva nessun bagaglio, ma in realtà un bel bottino lo trasportava : ovuli di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina all’interno dell’intestino. L’uomo, domenica mattina, è stato seguito per molte ore fino alla fermata del pullman dagli agenti in borghese che, questa volta, lo hanno fermato poco dopo essere salito sul mezzo.Successivamente il giovane nigeriano è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto ad una T.A.C. che dava esito positivo. Dopo la deiezione dello stupefacente, 4 ovuli del peso totale di 5 grammi circa, avvenuta lunedì mattina, lo straniero veniva portato in stato di arresto in Tribunale per il processo direttissimo e la convalida dell’arresto. A seguito di patteggiamento veniva condannato a 8 mesi. A seguire, vista l’irregolarità dell’indagato sul territorio nazionale, il questore di Ancona provvedeva ad emettere un decreto di espulsione a suo carico.Attualmente il cittadino nigeriano si trova nel centro di accoglienza di Cosenza in attesa di un volo di rimpatrio.