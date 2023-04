Lo stoccafisso all'anconetana grande protagonista: dal 2 all'11 maggio menù promozionale in 31 ristoranti dorici

ANCONA- Dal 2 al 13 maggio, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, l'Accademia dello stoccafisso all'Anconitana organizzeràad Ancona l'evento "Stoccafisso de San Ceriago".

L'iniziativa

L’iniziativa, che quest’anno è alla sua seconda edizione è pensata per diffondere ancora di più nella cittadinanza l’amore per questo piatto ma anche per affiancare e sostenere il mondo anconetano della ristorazione nel delicato momento che stiamo attraversando. Con questa e con iniziative simili si intendono valorizzare i prodotti del territorio e il ruolo di eccellenza a livello nazionale che rappresentano.

I ristoranti del progetto

Per tutto il periodo di durata dell'iniziativa, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, sarà possibile prenotare un tavolo nei ristoranti aderenti, dove si troveranno menù a un prezzo concordato di 27 euro, che comprenderà una entrée, stoccafisso e patate, un calice di vino, acqua e caffè. I ristoranti aderenti sono trentuno: Da Giacchetti, Elis Marchetti Conero Golf, Emilia Mare, Il Fortino Napoleonico, il Giardino, Il Laghetto da Marcello, L’Accademia, L’Arnia del Cuciniere, La Botte, La Cantinetta del Conero, La Degosteria, La moretta, La Tavola del Carmine, La Vecchia Osteria, Le Tredici Cannelle, la Locanda del Porto, Manifattura di Mare, Maffy Camera Café, Miscia Vino e Cucina, Osteria Bottega di Pinocchio, Osteria del Baffo, Osteria del Pozzo, Pesci Fuor D’Acqua, Ristorante Gino, Trattoria Carotti, Trattoria Da Nordio al Mare, Trattoria del Piano, Trattoria Irma, Trattoria La Cantineta, Trattoria Mafalda e Wine not? Maggiori informazioni a questo link.