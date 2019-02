Sterpaglie in fiamme di fianco alla strada Intervento dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI - Nella mattinata di oggi intorno alle 8 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cornacchia di Maiolati Spontini per un incendio. Per cause in via di accertamento, è andata a fuoco la sterpaglia al lato della sede stradale, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’incendio. Non risultano persone coinvolte.