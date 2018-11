Stazione assediata dai clochard: il bivacco a due passi dalla ferrovia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Una trapunta per ripararsi dal freddo e un passeggino per bambini usato come carrello per riporre qualche busta. Dentro tutto ciò che possiede. Non può lasciare indifferenti l’immagine di un barbone accampato alla stazione ferroviaria, nell’area esterna, poco distante dai binari. In alcuni giorni con lui c’è anche una donna. Ieri mattina alle 6, quando i pendolari diretti in stazione l’hanno incontrato e immortalato, era solo. L’immagine è finita sui social scatenando un dibattito fatto di posizioni contrastanti, di chi vede in lui il simbolo del degrado e chi un povero emarginato da compatire. Uno scorcio non nuovo per la stazione ferroviaria dove in piena estate i clochard erano accampati anche all’interno.