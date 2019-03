Statale 76, i lavori ripartono ad aprile: primi contratti per sbloccare i cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - SS 76: i lavori ripartiranno a breve. Con molta probabilità entro aprile. Procede speditamente la stipula dei contratti per riportare gli operai nei cantieri di Borgo Tufico e Cancelli. È quanto emerso ieri pomeriggio nel corso dell’assemblea sindacale con i lavoratori Astaldi negli uffici di Fabriano.«La ripartenza – riferisce Alessandro Bomprezzi, Fillea Cgil - avverrà in modo graduale e confidiamo che in tempi stretti si possa avviare una ripresa delle lavorazioni sull’intero asse della direttrice Ancona - Perugia e della Pedemontana della Marche». Che qualcosa si stesse muovendo era già nell’aria da circa una settimana, da quando è stato firmato l’atto aggiuntivo che permette ad Astaldi, una volta ottenuto il prestito dalle banche per circa 75milioni di euro, di ripartire. I sindacati sono intenzionati ad incontrarsi mensilmente con Astaldi per monitorare la situazione aziendale con particolare riguardo alla Quadrilatero per dare seguito al tavolo di crisi istituito al Ministero per la crisi di Astaldi.