Gita di Pasquetta con l'ingorgo, code sulla statale 76 all'ingresso dello svincolo per l'A14 sulla corsia monti-mare

CHIARAVALLE - Gita di Pasquetta con ingorgo sulla statale 76. Traffico intenso e un incidente hanno provocato una lunga coda, ora in via di risoluzione, sulla corsia monti-mare, poco prima dello svincolo per l'autostrada che conduce al casello di Ancona Nord.

Muore dopo essere stato travolto da un treno in transito, rallentamenti sulla linea ferroviaria Adriatica

L'incidente ha coinvolto quattro vetture, senza conseguenze per le persone, ma nell'immediatezza si è creata una lunga coda di automobilisti che cercavano di raggiungere il casello dell'A14. Solo quando le auto incidentate sono state spostate sulla parte destra della carreggiata il traffico è potuto riprendere sebbne a rilento.

Giovane si schianta con l'auto contro il guardrail per evitare l'impatto con un cinghiale che attraversa la strada

Ultimo aggiornamento: 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA