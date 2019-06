«Stanno smantellando il Profili. Il Consiglio si dimetta in blocco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - «Dimettetevi tutti». Lo chiede Pino Pariano, ex presidente del consiglio comunale, come forma di protesta contro le tante criticità, alcune esasperate con il piano ferie estive, che sta vivendo l’ospedale Profili di Fabriano. Pariano non le manda a dire e si rivolge direttamente a maggioranza e opposizione convinto che «le firme e la protesta dei cittadini, non servono, purtroppo, a far cambiare idea a chi ha deciso di smantellare il nosocomio della città della carta, unico punto di riferimento di tutto l’entroterra».