Stalking, l’imprenditore libero. Ma non può avvicinare la moglie

SENIGALLIA - E’ stato rimesso in libertà l’imprenditore 52enne arrestato domenica per stalking, violenza domestica e lesioni. Si è trasferito dai genitori ed ha il divieto di avvicinarsi alla moglie. La decisione del giudice è stata comunicata al suo avvocato ieri, intorno alle 18.30. In mattinata si era svolta in Tribunale l’udienza di convalida, al termine della quale il giudice si era riservato di decidere sulle eventuali misure cautelari, dopo aver convalidato l’arresto. Il pubblico ministero aveva chiesto di confermare la sua permanenza in carcere.