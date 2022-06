Stalking nei confronti dell'ex compagna, ad Ancona decimo ammonimento del questore in pochi mesi

ANCONA Stalking nei confronti dell'ex compagna, scatta l'ammonimento del questore Capocasa per un anconetano residente ad Ancona su istruttoria della Divisione Anticrimine. L'uomo si era dimostrato subito possessivo e controllante, fin dall'inizio del rapporto. Non accettava la fine della relazione con la compagna e ha posto in essere in essere una serie di condotte moleste e persecutorie, volte a manifestare nei suoi riguardi disprezzo, rancore e discredito. Si presentava nel luogo di lavoro della donna, fissando lei e i colleghi con aria minacciosa. Una storia già vista e rivista: una escalation senza freni

La misura preventiva

Il continuo perdurare di queste comportamenti ha indotto la donna, anch’essa anconetana, a rivolgersi alle forze dell’ordine per ottenere un provvedimento di cessazione delle condotte ossessive. Al termine dell’attività istruttoria, il questore di Ancona ha emesso il provvedimento dell’ Ammonimento intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. La misura di prevenzione nota come “Ammonimento del Questore”, costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico.

Dieci ammonimenti nei primi mesi del 2022

Nel corso dei primi mesi del 2022 sono già oltre 10 gli ammonimenti emessi dal questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine diretta dal vice questore dottoressa Marina Pepe, per contrastare la violenza di genere e porre freno a condotte moleste e persecutorie, prima che travalichino in fatti reato più gravi. Secondo gli ultimi dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale, dal 1 gennaio al 12 giugno 2022 sono già 50 le Donne vittime di omicidio, di cui 43 uccise in ambito familiare/affettivo. Di queste 26 hanno trovato la morte per mano dell’ex / attuale partner.

