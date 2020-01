Staffolo, ciclista muore stroncato da un infarto durante la gita domenicale

STAFFOLO - Stroncato da un infarto, vittima un ciclista. E' successo in via Santa Caterina, alle 10.30, dove un gruppo di ciclisti amatoriali stava passando nel corso della passeggiata domenicale. L'uomo - di cui non sono state ancora rese note le generalità - si è sentito male. E' scattata subito la chiamata al 118 mentre gli stessi amici che erano con lui gli hanno prestato le prime cure. Gli operatori del 118 hanno praticato a lungo le tecniche rianimatorie ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto. Sul posto anche i carabinieri di Staffolo per i rilievi di legge. © RIPRODUZIONE RISERVATA