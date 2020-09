Dietro la finta parete una serra con 30 piante di marijuana: denunciato pusher 35enne col pollice verde

STAFFOLO - Dietro la finta parete una serra per la coltivazione di marijuana, completa di lampade e umidificatori: un 35enne denunciato dai carabinieri di Staffolo per coltivazione illegale di sostanza stupefacente.

L'uomo, residente in un paese della Vallesina, aveva 30 piante, coltivate in un locale celato da una finta parte ed un mobile. Precauzioni che però non sono bastate ad eludere i controlli dei carabinieri.

