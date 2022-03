Sbalzato da cavallo durante un'escursione in campagna, soccorso dall’eliambulanza

STAFFOLO - Stava facendo un’escursione in campagna in sella al suo cavallo, approfittando della giornata primaverile, quando qualcosa ha disturbato o addirittura spaventato l’animale che lo ha disarcionato. Il cavallerizzo è caduto rovinosamente a terra senza riuscire a rialzarsi per le contusioni riportate.

Sembra tuttavia che non abbia battuto la testa. L’incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 11,30 in contrada Santa Caterina, vicino alla frazione Coste di Staffolo. A restare ferito, per fortuna in modo meno grave di quanto sembrasse in un primo momento, è stato un 60enne del luogo (B.G. le sue iniziali), proprietario del cavallo. Lui stesso ha dato l’allarme, chiamando al cellulare i familiari, che si sono precipitati sul posto, hanno subito attivato il numero unico 112 facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi insieme a un equipaggio della Croce verde di Cupramontana: al loro arrivo, i sanitari hanno trovato l’uomo a terra dolorante ma cosciente, del cavallo nessuna traccia, forse era scappato per le campagne.



L’uomo ricordava perfettamente tutto e anzi, è stato lui stesso a raccontare di essere caduto da cavallo poco prima e di accusare dei dolori. Data la dinamica della caduta e il rischio di possibili traumi, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata anche attivata l’eliambulanza Icaro01 che è atterrata nelle vicinanze e ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso di massima gravità ma cautelativo. Per fortuna, grazie alla tempestività dell’allarme e dell’intervento dei soccorsi, è stato possibile recuperare il ferito e sottoporlo in tempi rapidi a tutti gli accertamenti sanitari del caso compreso l’esame radiografico Tac per scongiurare possibili lesioni anche interne.

