Operai in nero e sfruttati: uomo e donna denunciati al cantiere edile

STAFFOLO – In quattro erano senza contratto e senza l’attrezzatura di protezione individuale: due denunce dei carabinieri di Staffolo per un cantiere edile che faceva ricorso al lavoro nero.Dei quattro irregolari, tre erano richiedenti asilo assunti in condizioni di sfruttamento. I militari hanno denunciato un 41enne ed una 55enne per intermediazione illecita e sfruttamento.