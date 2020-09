I vampiri del gasolio presi con le mani nel sacco: ne avevano appena rubati 1.100 litri

STAFFOLO - Colti in flagranza, dopo aver commesso un furto in un’azienda agricola. Non hanno avuto nemmeno il tempo di portare via il maltolto - delle taniche contenenti complessivamente 1.100 litri di gasolio - e di allontanarsi più di tanto dal luogo del furto, che i carabinieri li hanno intercettati mandando a monte il piano criminoso.

LEGGI ANCHE:

Impennata coronavirus nelle Marche: 32 nuovi positivi, 21 vengono dall'estero/ I numeri del contagio

Trema la costa delle Marche: scossa di magnitudo 2.5 al largo di Senigallia

E sono scattate le denunce per furto aggravato in concorso. A finire nei guai, due uomini di 35 e 40 anni, entrambi stranieri, fermati nella notte tra giovedì e ieri nelle campagne di Staffolo.



Una di quelle zone che, secondo la previsione del Comando Compagnia Carabinieri di Jesi, nella pianificazione dei servizi richiede una tutela e una maggiore presenza delle pattuglie per i controlli preventivi, poiché insistono abitazioni isolate e aziende agricole facili prede di furti e rapine. Una previsione che si è rivelata quanto mai azzeccata: infatti i ladri avevano appena consumato il furto, quando la potente auto su cui viaggiavano si è vista davanti la pattuglia dei carabinieri della stazione di Staffolo a intimare l’alt. E dal controllo tutte quelle taniche non potevano passare inosservate. Il gasolio, di provenienza furtiva, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre i due uomini, colti praticamente subito dopo il fatto, sono stati denunciati e dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso. I servizi preventivi continueranno in tutta la Vallesina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA