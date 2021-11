In lacrime per Eleonora, dottoressa dal cuore d’oro: questa mattina l'ultimo saluto

STAFFOLO - Staffolo ha perso il suo medico di base, la dottoressa Eleonora Pollonara, 61 anni. Da pochi mesi aveva scoperto una terribile malattia, ma nessuno si aspettava un epilogo tanto rapido. Si è spenta domenica sera a Torrette, lasciando la famiglia nello sgomento e con essa, tutta Staffolo con gli oltre 1.000 assistiti per i quali era un punto di riferimento.



Lascia il marito Giorgio Severini, da poco in pensione, ex funzionario della Regione e già coordinatore della Protezione civile di Staffolo di cui è stato pilastro per due mandati, rafforzando il gruppo facendolo diventare fiore all’occhiello del territorio. Una realtà cui ha sempre guardato con occhio attento la moglie, anche lei volontaria, sempre al servizio della collettività anche oltre la professione medica. Lascia due splendidi figli, Sofia e Giacomo, il genero Marco, la nuora Jessica, la nipotina, il fratello Fausto e la cognata Marie, oltre a tutto il gruppo di Protezione civile. La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato Gigli di Cingoli, l’ultimo saluto questa mattina alle 11 nella chiesa di S.Egidio a Staffolo, poi la tumulazione al cimitero comunale di Staffolo.

«Una professionista preparata e di grande umanità – la ricordano con commozione gli amici – era molto discreta, ma di grande gentilezza, grande cuore. Nonostante la malattia ha continuato a lavorare finché ha potuto. Ma nessuno immaginava la gravità. Una circostanza terribile, la dottoressa ha scoperto di essere malata poco dopo il dottor Massimo Cruciani (che poi è mancato il 7 agosto scorso)».

