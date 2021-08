L'auto prende improvvisamente fuoco: la famiglia con due bimbi riesce a saltare fuori appena in tempo

STAFFOLO - Stavano viaggiando a bordo della loro auto, una Fiat Bravo, quando ha iniziato a uscire fumo dal cofano. Paura verso le 13,20 per una famiglia straniera residente a Staffolo, che ha visto l’auto incendiarsi all’improvviso. La famiglia, con due bambini piccoli, ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo che le fiamme hanno avvolto il veicolo, alimentato a metano. Alcuni passanti hanno iniziato a spegnere il rogo mentre da Jesi arrivava la squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto a domare le fiamme. L’incendio si è sviluppato proprio davanti a un’abitazione privata, lungo una strada particolarmente trafficata e di collegamento al centro. Sul posto anche i carabinieri.

