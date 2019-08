L'auto parcheggiata prende fuoco ed è completamente distrutta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STAFFOLO - Paura ieri sera a Staffolo, dove un'auto parcheggiata ha preso improvvisamente fuoco, probabilmente a causa di un corto circuito o di un malfunzionamento.L'allarme è scattato intorno alle 21,30 per una Fiat Panda vecchio modello avvolta dalla fiamme poco lontano da un'attività produttiva. Il repentino intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme e salvaguradare lo stabilimento da ogni danno, ma non di salvare l'auto, che è stata praticamente distrutta dal rogo. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.