Tiene soldi e droga in una cassaforte in garage, arrestato dai carabinieri un 23enne

STAFFOLO - Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Staffolo hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 23enne del posto. L’operazione è stata svolta nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di stupefacenti: erano da poco trascorse le 18 quando i carabinieri hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa nell’abitazione del giovane che già da qualche giorno era monitorata dagli uomini dell’Arma. Ad insospettire i militari, infatti, era uno strano via vai di giovani notato negli ultimi tempi nei pressi della sua abitazione. I carabinieri si sono dunque presentati a casa del 23enne ed hanno così proceduto a perquisire l’abitazione

L’iniziale rinvenimento di due grinder con residui di stupefacente nella camera da letto del giovane ha portato gli investigatori a perquisire anche il garage di pertinenza all’abitazione, dove è stata rinvenuta una cassaforte che ha insospettito i militari dell’Arma per la sua presenza proprio in un garage, soprattutto dopo il diniego del giovane ad aprirla con la chiave. Solo l’intervento di un fabbro ha permesso la sua apertura consentendo il rinvenimento all’interno di più di 500 grammi di hashish e poco meno di 25.000 euro in contanti, ritenuto provento di spaccio, nonché un bilancino di precisione.

Il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato per il reato di detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio è nella giornata odierna è stato giudicato con rito direttissimo dall’Autorità Giudiziaria di Ancona che ne ha disposto gli arresti domiciliari. L’arresto odierno scaturisce da servizi di controllo del territorio ed antidroga in tutta la provincia di Ancona, che hanno già permesso negli ultimi mesi l’arresto di diversi spacciatori, nonché il sequestro di diversi kg di sostanza stupefacente, come avvenuto lo scorso 20 gennaio in Senigallia, quando i Carabinieri hanno arrestato una giovane trovata in possesso di 250 grammi di marijuana.

