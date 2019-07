Sport in lacrime per Memè un grande della pallamano I funerali domani alle 10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - è morto a 66 anni Alfredo Memè, conosciuto come Bebo. Nato a Jesi, Memè è morto a Chiaravalle ed era molto conosciuto ad Ancona perché ha dedicato una vita allo sport. Diplomato all’Isef di Urbino, ha insegnato in vari istituti, dall’ Ipsia di Arcevia e in varie altre scuole di Osimo, Loreto ed Ancona. Ha un passato di calciatore di buon livello, ha militato nella ex Gherardi, nell’Aurora di Jesi ed in serie C con l’anconitana di mister David. Le sue più grandi soddisfazioni le ha però ottenute con la pallamano. Ha portato il Camerano Pallamano in serie A e l’ha fatta piazzare al sesto posto. Poi Memè ha allenato il Cus Ancona negli anni 89/90. Arbitro di questo sport per diversi anni, dal 1997 è diventato un appassionato “ camperista”. Gli amici lo ricordano come un ottimo professionista ed una persona di profonda umanità. Alla moglie Attilia Gagliardini , lascia la consapevolezza di aver avuto accanto per 40 anni una persona che lascerà in chi l’ha conosciuta un grande vuoto. I funerali domani alle 10 a San Pietro Martire, a Jesi.