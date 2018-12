Spinelli di hashish e marijuana: in quattro finiscono nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Posti di blocco sulle strade, controlli a scacchiere nei luoghi ritenuti sensibili, a rischio di droga e altri traffici illeciti. Non si allenta la morsa di prevenzione e repressione della polizia disposta dal questore Oreste Capocasa. Decine di poliziotti delle Volanti, della Squadra mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria/Marche e delle Unità Cinofile antidroga, si sono alternati per l’intera giornata di lunedì. Nel loro mirino, soprattutto, luoghi di aggregazione, edifici in stato di abbandono, piazze, locali ed esercizi pubblici. Un’attività volta soprattutto a prevenire reati, come i furti in appartamento, ma che ha avuto anche risultati operativi concreti portando a denunce e sanzioni per violazioni amministrative per abuso di droghe e di alcol.Nel pomeriggio di lunedì, tra le varie operazioni, intorno alle 18, gli agenti hanno sorpreso un romeno di 39 anni gravato da foglio di via obbligatorio e noto alle forze dell’ordine, mentre stazionava nelle vicinanze della Chiesa dei Salesiani in corso Carlo Alberto; l’uomo è stato denunciato.Ci sono stati numerosi sequestri di sostanze stupefacenti a carico di giovani abituali consumatori di droghe. Alle 17.50 di lunedì, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine in Via Tiraboschi ha fermato due 21enni anconetani i quali camminavano con fare sospetto tra le palazzine. Nel corso del controllo gli Agenti hanno trovato e sequestrato un paio di dosi, ciascuno, di marijuana che rinvenivano all’interno delle tasche dei pantaloni. Stessa dinamica per un altro ventenne anconetano, sorpreso dalle Volanti in piazza Ugo Bassi intorno alle 20 di lunedì con una dose di hashish e per un 25enne tunisino fermato nei giardini del Passetto verso le 22.15 con un grammo di marijuana insieme ad un connazionale 23enne. Sempre al Passetto, un dominicano di 36 anni è stato sanzionato per l’evidente stato di ubriachezza.L’opera di controllo da parte della polizia coinvolge tutti i quartieri della città e si estende, sovente, anche alle frazioni. L’obiettivo è quello di fare terra bruciata attorno ad ogni forma di criminalità che voglia approfittare del periodo natalizio per estendere i propri tentacoli.