ANCONA Del ripascimento a Portonovo non c’è traccia. Scade in questi giorni l’ultimatum lanciato nelle scorse settimane dal sindaco Daniele Silvetti, che aveva promesso l’avvio dei lavori entro i primi di luglio. Una promessa poi rimasta vana, visto che oggi comincia il secondo weekend del mese ed il mare continua a mangiarsi quotidianamente metri di bagnasciuga. «Ormai il dubbio non è quando ma se davvero si farà questo ripascimento» dice allarmato Franco Boriani, titolare dello stabilimento Bagnino Franco. Sì, perché è ormai passato più di un mese da quando i tecnici incaricati dei rilievi sono scesi a Portonovo per predisporre i lavori.



Gli annunci



Allora si parlava di iniziare le operazioni verso metà giugno. Poi i ritardi ed il nuovo termine fissato dal primo cittadino. Ed ora? «A noi non ha detto niente nessuno. Non sappiamo assolutamente nulla e noi dovremmo essere i primi ad essere informati» lamenta Boriani. Ed al netto di qualche disagio per i bagnanti, il vero danno lo stanno subendo proprio gli operatori commerciali.



Le conseguenze



«La mia concessione si estende per circa 1.200 metri quadri. Per ora ne ho persi circa 500» racconta il titolare dello stabilimento Bagnino Franco. L’ammanco si traduce in una trentina di ombrelloni in meno, quasi la metà del totale. «Abbiamo tre file in meno dello scorso anno» dice invece Enrico, che fa salvamento ai Bagni Paolo. La perdita economica non è difficile immaginarla. Considerando che un ombrellone a Portonovo, di questi tempi, può arrivare a costare anche trenta euro (o più) al giorno, già con trenta spazi in meno ci si ritrova con quasi mille euro mancanti in cassa ad ogni chiusura. Ed il tutto va moltiplicato per giorni, se non settimane.

«Costretti a dire no»

«Siamo costretti a dire di no alle persone» denuncia il bagnino Enrico Amici. Intanto, il mare continua a fare ciò che sa fare meglio, ovvero espandersi e rubare spazio alle candide spiagge di Portonovo. Non solo a quelle commerciali. In zona Molo, infatti, è pure la spiaggia libera a versare in condizioni disastrose. La differenza è evidente già provando soltanto a camminare lungo la costa in direzione Mezzavalle. Proprio qui, in alcuni tratti, per spostarsi è necessario camminare nell’acqua. Succede nei pressi di una delle scalette che portano al Fortino Napoleonico, ad esempio. Non va meglio dalla parte opposta, dopo il ristorante Emilia. Qui il passaggio tra spiaggia commerciale e spiaggia libera ormai non esiste più, tanto che i bagnanti sono costretti a tagliare per i retrobottega dei vari ristoranti pur di raggiungere la spiaggia. Più avanti, l’erosione è meno evidente che in zona Molo ma c’è. Lo conferma il bagnino di turno, che spiega come - soprattutto con le mareggiate - di spazio ne manchi parecchio. Si vede: anche in momenti di calma relativa, comunque gli ombrelloni sono uno accanto all’altro. Le circostanze non lasciano spazio a dubbi: questo ripascimento s’ha da fare.