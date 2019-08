Spettacolare yacht di 79 metri realizzato da Crn al porto di Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Spettacolare Yacht di 79 metri esce dal porto di Ancona, dove è stato realizzato, con una specie di passerella."Un’altra maestosa opera d’arte nautica di CRN - si legge nella nota dei costruttori -, storico cantiere e brand di Ferretti Group specializzato nella costruzione di yacht completamente custom, è stata consegnata al suo armatore. Dopo l’emozionante cerimonia privata di varo tenutasi a marzo, il nuovo megayacht M/Y 135, fully-custom in acciaio e alluminio, ha lasciato l’ampia marina della Superyacht Yard e si appresta a navigare mostrando i suoi spettacolari volumi.Questo yacht, che realizza appieno i desideri di un Armatore selettivo e determinato, è il fantastico risultato della nuova collaborazione tra CRN e gli studi di architettura Zuccon International Project, che ha curato le linee esterne, e Laura Sessa, che ne ha disegnato gli interiors. Con i suoi cinque ponti, 79 metri di lunghezza e un baglio di 13,50 metri, M/Y 135 si distingue per le forme slanciate, ben delineate dalle linee morbide dello scafo, che permetteranno di accogliere a bordo 12 ospiti, distribuiti tra cinque cabine VIP e una suite armatoriale. Il nuovo megayacht è il prodotto del sapiente lavoro di un team qualificato di altissimo livello: quasi 200 persone, tra cui project manager, project architect, ingegneri, progettisti tecnici e artigiani specializzati hanno contribuito con la loro grande esperienza e professionalità alla realizzazione di questa opera unica, massima espressione dell’eccellenza Made in Italy".