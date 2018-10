Speleologa prigioniera nelle Grotte: recupero difficile poi il sollievo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENGA - Domenica movimentata ieri alle Grotte di Frasassi di Genga, proprio nel giorno in cui si festeggiava il 47esimo anniversario della scoperta del complesso ipogeo di San Vittore. Una ragazza di 24 anni di Piobbico, località in provincia di Pesaro Urbino, è caduta all’interno della Grotta del Fiume durante una particolare escursione speleologica in un percorso parallelo a quello che ogni giorno viene percorso da migliaia di visitatori. Forse per una distrazione è scivolata per almeno cinque metri lungo la grotta. Nel corso dell’escursione avrebbe perso l’equilibrio mentre stava scendendo da una parete.Nonostante avesse indossato l’equipaggiamento specializzato, con casco e corda, ha riportato diversi traumi tanto che è stato necessario attivare il corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che è giunto sul posto con la squadra dell’undicesima delegazione Marche. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, alle ore 14. Il gruppo di escursionisti si trovava nella grotta del Fiume, dopo aver attraversato quella del Vento, quando, improvvisamente, la ragazza è scivolata per diversi metri e non è più riuscita ad alzarsi dal dolore. Le squadre di soccorso supportate dai sanitari hanno raggiunto l’infortunata che si trovava nella cavità a circa 1 chilometro dall’uscita delle Grotte di Frasassi. Non è stato semplice per gli operatori del soccorso alpino raggiungere il luogo piuttosto impervio all’interno della grotta ed imbracare la donna, rimasta sempre cosciente e vigile. Qui ad attendere la giovane c’era una barella e l’ambulanza che l’ha subito trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Profili di Fabriano dove è rimasta alcune ore in osservazione. Non ha riportato ferite, ma solo traumi alla schiena e agli arti inferiori che guariranno in pochi giorni. Sul posto, oltre al soccorso alpino e ai sanitari del 118, anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Fabriano. I militari hanno evidenziato come si sia trattato di un incidente senza il coinvolgimento di nessun’altra persona.Quella di ieri è stata una giornata di festa, comunque, alle Grotte di Frasassi perché gli speleologi che per primi fecero ingresso nel complesso ipogeo marchigiano tra i più celebri al mondo, hanno affiancato i turisti nel percorso di visita. L’iniziativa rientra nell’ambito dei festeggiamenti in occasione del 47° anniversario della scoperta avvenuta il 25 settembre 1971. «Un sasso lanciato nel vuoto. I cinque secondi di attesa, prima del rintocco che preannunciava una grande scoperta. L’emozione e le suggestioni della calata nelle Grotte di Frasassi raccontate dalla viva voce degli scopritori». Questo il racconto dei protagonisti del gruppo speleologico del Cai di Ancona che anche ieri, per tutta la giornata, si sono messi a disposizione dei turisti per condividere con loro la magia di quegli istanti che hanno cambiato le sorti dell’entroterra.