L'iniziativa ecologica Spazzini di tutte le età per pulire Castelplanio

CASTELPLANIO - Grande successo per l’iniziativa ecologica “PuliAMO Castelplanio – perché il buon esempio è sempre contagioso”, organizzata dal Comune di Castelplanio con la collaborazione della Protezione Civile, che ha visto la partecipazione di tanti castelplanesi, adulti e bambini, desiderosi di mettersi in gioco. L’iniziativa è iniziata domenica scorsa nei pressi dell’oratorio di Macine con Don Gianfranco che ha letto un pensiero “verde” di Papa Francesco e benedetto l’evento, il sindaco Badiali che con i componenti della giunta ha distribuito pinze raccoglitutto, sacchi per le varie tipologie di rifiuti riciclabili, guanti e diviso i partecipanti in cinque squadre per coprire altrettante aree comunali.