Spala la neve nel terrazzo del vicino: scoppia una lite con coltello e colpi di vanga

ANCONA - La neve spalata finisce nel terrazzo di sotto e scoppia una lite furibonda. Quasi un duello rusticano quello tra due vulcanici vicini di casa che nel tardo pomeriggio di ieri si sono sfidati a colpi di coltello e vanga in un condominio di via Brecce Bianche. Colpa, a quanto pare, di una gettata di neve che da un balcone sarebbe finita in quello di sotto. Urla e insulti alle 19 di ieri e solo grazie al tempestivo intervento di due pattuglie dei carabinieri non ha avuto conseguenze peggiori Sì perché a una donna è stato sottratto un coltello da cucina che avrebbe puntato contro il vicino di casa, un ragazzo più giovane, dal quale sostiene di essere stata minacciata e colpita con una vanga. Circostanze tutte da verificare, naturalmente, ma solo se le parti decideranno si sporgere querela. La 50enne, nel frattempo, ha rimediato una denuncia per l’uso improprio del coltello.