Baby spaccio a Senigallia: ragazzino trovato con due involucri di hashish, denunciato e affidato al padre

SENIGALLIA - L'hanno trovato in possesso di 14 grammi di hashish, chiusi in due involucri nascosti in un pacchetto di tabacco. Nei guai un 17enne marocchino, denunciato dalla polizia a Senigallia per detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio. Per questo è stato affidato al padre.

Era nascosto nel pacco del tabacco

Lui e altri due giovani erano stati fermati da una Volante durante un normale. Aveva negato di avere con sé stupefacenti, lasciando intravedere un pacchetto di tabacco. Dentro, come hanno avuto modo di riscontrare gli agenti, c'era dell'hashish.