Ancona, compravendita di eroina davanti alla fermata del bus vicino alla scuola Maggini durante l'uscita dei bambini: i genitori fanno bloccare pusher e acquirenti

ANCONA - Spaccio e acquisto di eroina, come se fosse la cosa più normale del mondo, davanti alla fermata del bus, nei pressi di una scuola primaria, nell'orario di uscita dei bambini. Come non voler passare inosservati. L'Ufficio di Prevenzione Generale di Sicurezza Pubblica della Questura di Ancona, dopo aver ricevuto delle segnalazioni da parte dei genitori di bambini che frequentano la Scuola Primaria "Maggini", in via Tavernelle, di presunti scambi di sostanze stupefacenti nei pressi della fermata dell'autobus, sempre a ridosso dell'orario di uscita dei bambini a fine lezioni, ha immediatamente intensificato la vigilanza della zona. Così, nella tarda mattinata di ieri, gli Agenti delle Squadre Volanti hanno potuto accertare l'effettivo "scambio" ed acciuffare gli autori. Hanno notato arrivare sul posto una coppia che, a bordo di un motociclo, si è fermata a pochi metri dalla pensilina dell'autobus, atteggiandosi in modo circospetto. L'uomo, dopo aver fatto delle telefonate, è stato quasi subito raggiunto da una persona, di nazionalità straniera, che gli ha consegnato un involucro in cambio di denaro. Gli operatori della Volante, accertata la violazione, hanno fermato tutte e tre le persone coinvolte, identificandole.

La coppia è di Ancona

L'uomo e la donna sono risultati italiani residenti ad Ancona. L'uomo, su esplicita richiesta degli operatori di Polizia, ha consegnato loro la dose di sostanza stupefacente, tipo eroina, di circa un grammo, appena comprata dal cittadino straniero. Tutti sono stati accompagnati negli Uffici della Questura per gli ulteriori adempimenti di rito.

Il pusher è un nigeriano con precedenti

Nei confronti dello straniero, poi identificato di cittadinanza nigeriana, trentenne, sono risultati a suo carico diversi precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. Pertanto è stato denunciato mentre all'acquirente gli è stata contestata detenzione per uso personale.