Spaccio di sostanze stupefacenti: denunciato un senigalliese di 20 anni

SENIGALLIA - Nel corso dei servizi di controllo del territorio gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, effettuavano mirata attività di vigilanza in aree periferiche della città e sui lungomari nord e sud , poco frequentati in questo periodo.Durante tale servizio notavano transitare un veicolo alla guida del quale vi era un giovane che, alla vista dell’auto della Polizia, tentava di allontanarsi e, dunque, veniva immediatamente fermato e sottoposto a controllo.Durante il controllo documentale gli agenti notavano che, aprendo il cassetto del portadocumenti, si intravedeva un grosso barattolo. Il giovane dapprima tentava di nasconderne il contenuto dicendo che non vi era nulla di particolare ma successivamente mostrava il barattolo al cui interno veniva trovato un grosso involucro in plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana. Condotto in Commissariato il soggetto, originario di Senigallia poco più che 20enne, veniva denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e la droga veniva sequestrata per la successiva distruzione.