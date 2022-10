Spaccio, arresto a Chiaravalle: aveva cocaina, hashish e mannite per il taglio

CHIARAVALLE - I Carabinieri della Stazione di Chiaravalle hanno proceduto all’arresto di un quarantaseienne residente in un Comune della Vallesina per detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Nel corso della mattinata di ieri, nell’ambito di mirati servizi antidroga svolti in quel centro, ulteriormente intensificati con la ripresa delle attività scolastiche, l’uomo è stato controllato e conseguentemente sottoposto a perquisizione personale, attività, questa, che ha consentito ai militari di rinvenire e, quindi, sequestrare 18 gr. di cocaina, 14 gr. di hashish, 15 grammi di mannite, sostanza da “taglio” ed altro materiale per il confezionamento delle singole dosi.

Controlli intensificati



Il quarantaseienne è stato arrestato nella flagranza del delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Oggi il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni.