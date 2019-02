Sottrae 400 litri di carburante per uso agricolo: arrestato un uomo di 48 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un 48enne residente a Falconara responsabile di furto continuato ed aggravato.Nella notte, a Montemarciano, una pattuglia della Stazione di Marzocca, in servizio di controllo del territorio, passando in via Selve, ha notato un uomo che trasbordava alcune taniche di plastica prelevandole da una Lancia Y e portandole all’interno di un locale attiguo alla sede degli scouts. I militari, vista l’ora, insospettitisi per la singolarità della situazione, hanno deciso eseguire un controllo. All’interno dell’auto erano presenti alcune taniche di plastica vuote, mentre nel locale erano state già sistemate 10 taniche di plastica contenenti ciascuna circa 30 litri di gasolio per uso agricolo, dal classico colore verde scuro.L’auto presentava sulla serratura della portiera sinistra evidenti segni di forzatura. Le immediate verifiche sulla targa dell’auto hanno permesso ai militari di accertare che il veicolo era stato rubato qualche ora prima ad una donna di Ancona che l’aveva regolarmente parcheggiata sotto casa intorno alle 21.Nelle vicinanze era parcheggiata anche una Mercedes classe B, che presentava le portiere aperte. Lo schienale del sedile posteriore era stato ribaltato e nel bagagliaio era poggiata una grossa cassettiera metallica da officina con vari attrezzi.Inoltre, l’uomo al momento del controllo era in possesso di una chiave inglese e di un paio di guanti da lavoro in gomma, mentre a terra nei pressi delle due auto era adagiato un grosso tubo di plastica sporco di gasolio. Attraverso alcuni elementi ritrovati sulla cassettiera metallica degli attrezzi, i militari sono risaliti ad un’azienda agricola di Senigallia in strada San Silvestro.I militari hanno eseguito ulteriori approfondimenti recandosi proprio all’azienda agricola, convocando sul posto il proprietario. Il sopralluogo ha consentito di appurare che era stata forzata la porta di ingresso del deposito da dove era stata rubata la cassettiera rinvenuta nella Mercedes, inoltre, era stato forzato il deposito di gasolio da cui erano stati sottratti circa 400 litri di carburante per uso agricolo.Il 48enne, messo davanti all’evidenza dei fatti, non ha potuto far altro che ammettere di essere lui il responsabile dei furti. L’uomo, originario della provincia di Verona, noto alle forze di polizia, è stato dichiarato in arresto per furto continuato e aggravato ed ha trascorso il resto della notte ai domiciliari. Le due auto, la cassettiera metallica con gli attrezzi e le taniche contenenti il gasolio sono state sottoposte a sequestroIl titolare dell’azienda agricola e la proprietaria della Lancia Y hanno presentato denuncia di furto. Mentre la proprietaria della Mercedes classe B, residente a Filottrano che non si era ancora accorta del furto, è stata informata in mattinata.Il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto ed al termine dell’udienza ha applicato all’imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari fino alla data della prossima udienza fissata il 12 febbraio.