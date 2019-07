Sos per mamma e figlia Rischiano di annegare il bagnino le porta a riva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Madre e figlia in difficoltà in mare, soccorse dal bagnino. È accaduto domenica di fronte al lungomare Mameli, nello specchio d’acqua poco distante dal porto. Le due bagnanti si trovavano sul materassino in mare. Era abbastanza mosso ma si poteva fare il bagno. Ad un tratto però la corrente le ha spinte al largo. L’emergenza si è creata quando sono cadute in acqua e non sono riuscite a risalire sopra. Sono rimaste aggrappate fino a quando il vento ha trascinato via il materassino. A quel punto hanno iniziato ad urlare. La prima a dare l’allarme è stata una signora in spiaggia. Il bagnino di salvataggio è subito accorso riportando a riva la madre con la bambina. Superato lo spavento iniziale si sono riprese senza problemi.