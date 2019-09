Sos incendio in un’azienda I vigili del fuoco domano le fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Paura questa mattina in una ditta di Osimo dove è scattato l’allarme incendio. Stando a quanto si è potuto apprendere, le fiamme sono divampate da una cappa. Sul posto, in via di Filottrano a Passatempo, si è portata una squadra dei vigili del fuoco che ha subito provveduto a domare l’incendio. Poi è iniziato l’intervento di bonifica, che ha definitavamente spento l’allarme e ha consentito il ripristino delle condizioni di normalità.