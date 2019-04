Sorpreso dai carabinieri con coltello a doppia lama scatta la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Il Comando Compagnia Carabinieri di Jesi, nell’ambito delle attività programmate per il contrasto dei reati predatori, ha implementato da settimane le pattuglie sul territorio. Ieri, nel centro di Jesi, l’Aliquota Radiomobile ha colto uno straniero, già noto alle forze di polizia, aggirarsi a piedi in possesso di un coltello a doppia lama, della lunghezza totale di 16 cm circa, nascosto in una borsa che aveva al seguito. Il denunciato dovrà rispondere di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.