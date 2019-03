Sorpreso con un coltello a serramanico vicino ad un centro commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Il Comando Compagnia Carabinieri di Jesi, nell’ambito delle attività programmate per il contrasto dei reati predatori e contro la persona ha implementato da settimane le pattuglie sul territorio. Ieri sera, nella periferia di Chiaravalle, i Carabinieri della locale Stazione nel controllare auto sospette vicino i centri commerciali al fine di prevenire i reati di furti e rapine, hanno controllato uno straniero, non residente a Chiaravalle che, con atteggiamento sospetto in un luogo scuro nei pressi del centro commerciale “La Manifattura”, deteneva, senza giustificato motivo, all’interno della propria autovettura un coltello a serramanico, con una lama della lunghezza di 8,5 cm. L'uomo, veniva denunciato in stato di libertà per il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.