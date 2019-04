Sordo e senza cellulare trovato dai poliziotti tutto bagnato sotto un albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Di quelle situazioni che lasciano il segno. Tra gli interventi delle Volanti effettuati nel weekend uno avvenuto ieri sera intorno alle 20.15 quando una pattuglia, transitando in Vva del Conero, notava un uomo tutto bagnato e infreddolito sotto ad un albero e in apparente stato di shock.Avvicinatisi al soggetto gli agenti capivano immediatamente che avevano di fronte una persona sorda che si era rifugiata sotto l’albero da circa due ore dato che aveva perso l’ultimo autobus disponibile e che non aveva il telefono cellulare per chiamare qualcuno per poter tornare a casa, in un quartiere a sud di Ancona molto lontano da li.Dopo aver tranquillizzato e rifocillato l’uomo, gli agenti lo facevano salire sulla Volante riportandolo presso la propria abitazione.Abbracci e ringraziamenti a non finire per i poliziotti intervenuti da parte del 60enne anconetano per averlo aiutato a risolvere una situazione particolarmente difficile venutasi a creare per il repentino cambiamento climatico avvenuto tra la mattina ed il pomeriggio di ieri che lo aveva colto impreparato.